Kabinet komt met versoepelingen, maar ook met coronapas

Vanaf die datum moeten bezoekers van horeca, theater of concertzaal dan wel een coronatoegangsbewijs laten zien. Dat is een vaccinatiebewijs, een negatieve test of een bewijs van herstel van corona. Over de invoering hiervan zal in de Tweede Kamer nog wel flinke discussie zijn. Een deel van de partijen is fel tegen deze maatregel. Donderdag is het debat.

De nachthoreca blijft voorlopig dicht. Wel worden meerdaagse evenementen en festivals weer mogelijk. Daarbij wordt gedacht aan een maximaal aantal bezoekers van 75 procent van de normale capaciteit, maar dat is nog niet definitief. Dinsdag is er nog corona-overleg.

Verder zal het kabinet onder meer aankondigen dat het advies voor thuiswerken wat wordt versoepeld. De mondkapjesplicht blijft wel in het openbaar vervoer bestaan.

Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge lichten de stappen om 19.00 uur toe tijdens een persconferentie.