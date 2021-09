Rechtbank doet uitspraak in zaak datadiefstal bij GGD

De rechtbank in Utrecht doet dinsdag uitspraak in de zaak over de datadiefstal bij de GGD. De twee verdachten Mohammed Z. (21) uit Heiloo en Amin L. (23) uit Alblasserdam staan terecht voor het stelen van persoonsgegevens uit coronadossiers. De GGD-gegevens zouden te koop zijn aangeboden via de app Telegram.