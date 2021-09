Horeca eist opening nachtclubs in kort geding tegen de Staat

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) eist in een kort geding tegen de Staat dat nachtclubs en discotheken weer open mogen. De branchevereniging wil dat voor de zogeheten nachthoreca dezelfde regels gaan gelden als voor andere horecagelegenheden, die iedere dag tot middernacht klanten mogen ontvangen. De zaak dient vanaf 11.00 uur in de rechtbank in Den Haag.