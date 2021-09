Gezondheidsraad brengt advies uit over extra coronaprik

De Gezondheidsraad komt dinsdag met een advies aan het kabinet over het al dan niet aanbieden van een extra coronavaccinatie. Voor de meeste Nederlanders zou dat dan de derde prik zijn, voor mensen die in eerste instantie het Janssen-vaccin kregen de tweede. Voor het kabinet wegen adviezen van de onafhankelijke raad altijd zwaar mee in de besluitvorming.

Een zogeheten booster geeft het afweersysteem een oppepper. Het lichaam wordt erdoor aangezet om nieuwe antistoffen tegen het virus aan te maken. Mogelijk neemt de effectiviteit van coronavaccins na verloop van tijd af en kan een aanvullende prik de bescherming weer op peil brengen, zo is de gedachte. In de wetenschappelijke wereld woedt echter nog veel discussie over nut en noodzaak van een derde prik. Het kabinet wil dat de Gezondheidsraad helderheid verschaft.

Diverse landen hebben al besloten een extra prik mogelijk te maken, vooral voor kwetsbare mensen, zoals verpleeghuisbewoners. Onder meer Duitsland, Frankrijk en België hebben daar al toe besloten. Israël en Hongarije geven een derde prik aan iedereen die dat wil. Ook de Amerikaanse regering is dat van plan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ontbreekt het echter aan bewijs dat een extra prik noodzakelijk is. De WHO zou liever zien dat eerst mensen in arme landen met een lage vaccinatiegraad aan de beurt komen.