Surinaamse president wil dat Rutte en Willem-Alexander langskomen

Als het aan de Surinaamse president Chan Santokhi ligt, komt er de komende maanden veel bezoek uit Nederland naar Suriname. Naast een uitnodiging voor koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte heeft de president ook enkele ministers, burgemeesters Femke Halsema van Amsterdam en Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en topmensen uit het Nederlandse bedrijfsleven uitgenodigd naar Suriname te komen. Dat zei Santokhi maandagmiddag (lokale tijd) in Paramaribo.

De Tweede Kamer nam in februari een motie van partij Denk aan, waarin om een staatsbezoek van de koning aan Suriname werd gevraagd. Volgens Rutte kan dat jaren voorbereiding kosten, maar hij zei verder geen belemmeringen te zien.

Santokhi, die maandag terugkeerde van een vijfdaags bezoek aan Nederland, kijkt tevreden terug op zijn werkbezoek. Doel van zijn reis was om de relatie tussen Nederland en Suriname weer nieuw leven in te blazen en daarmee ook de economie een injectie te geven. ‘Ik ben naar Nederland gegaan om de samenwerking en de handel over en weer te stimuleren, om kapitaal aan te trekken en het toerisme te promoten. Daardoor zal er een opleving komen en dus ook meer werkgelegenheid’, zo legde de president uit.

Santokhi zei verder dat Rutte op zijn verzoek een goed woordje voor Suriname heeft gedaan bij de directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dit gebeurde in het kader van de herschikking van de schulden waar Suriname middenin zit, zo vertelde Santokhi.