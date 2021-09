Drie gewonden door crash na politieachtervolging in Rijssen

In Rijssen zijn maandagavond drie mannen gewond geraakt doordat hun auto crashte na een politieachtervolging. Ze zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van Tubantia.

De drie mannen waren vanuit Duitsland de grens over gekomen. De marechaussee wilde de auto aan de kant zetten, maar een stopteken werd genegeerd. Daarop zette de marechaussee de achtervolging in en werd ook de hulp van de politie ingeschakeld. De auto kwam uiteindelijk door een crash tot stilstand aan de Burgemeester Knottenbeltlaan in Rijssen.