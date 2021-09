Percentage ziekmeldingen in de zorg wederom hoogst in jaren

Zorgmedewerkers meldden zich in het tweede kwartaal wederom meer ziek dan ze in jaren hebben gedaan. Het percentage ziekmeldingen in het tweede kwartaal was dit jaar het hoogst sinds 2003, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De zorg staat sinds begin 2020 onder druk vanwege de uitbraak van het coronavirus.

In het tweede kwartaal van 2021 hebben zorgmedewerkers zich 6,5 procent van de werkdagen ziek gemeld. Ter vergelijking: het gemiddelde over alle sectoren bedroeg 4,7 procent.

‘In hoeverre de coronapandemie heeft bijgedragen aan het ziekteverzuim is niet af te leiden uit de cijfers waarover het CBS beschikt’, zeggen de onderzoekers. ‘Ook voor de coronacrisis was er al een opgaande lijn in het ziekteverzuim in de zorg.’

Medewerkers in de verpleging, verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg en kinderopvang bleven het vaakst ziek thuis. Vergeleken met een jaar eerder is het verzuimpercentage het snelst omhoog gegaan in de kinderopvang, bij huisartsen en in gezondheidscentra.