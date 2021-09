Meerderheid werkgevers wil in vierde kwartaal personeel aannemen

ManPower trekt de negatieve groep van de positieve groep af en komt daarmee uit op wat het bedrijf het netto werkgelegenheidscijfer noemt. Dat komt voor Nederland dus uit op plus 40 procent. In het lopende kwartaal was dat nog plus 9 procent en eind vorig jaar nog min 1 procent. De stijging van het derde naar het vierde kwartaal is de hoogste die ManPower ooit heeft gemeten.

In de productie zijn de vooruitzichten het meest positief met een netto werkgelegenheidscijfer van plus 54 procent. Ook in de financiën en zakelijke dienstverlening zijn de prognoses goed met een score van plus 46 procent. Alleen in de bouw zijn bedrijven iets negatiever geworden dan over het huidige kwartaal. Hier is de score plus 10 procent. In het derde kwartaal was dat nog plus 13 procent.