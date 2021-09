Dow Jones en S&P 500 breken met negatieve reeks

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag na vijf dagen van verliezen wisselend de dag uitgegaan. De Dow-Jonesindex en S&P 500 stegen, techbeurs Nasdaq verloor licht. Handelaren gaven de voorkeur aan bedrijven die het meest kunnen profiteren van een heroplevende economie. Beleggers keken verder vooruit naar macro-economische cijfers die later in de week verschijnen.

Olie- en gasbedrijven profiteerden van de stijgende olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie ging voor 70,61 dollar van de hand, een stijging van 1,3 procent. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 73,60 dollar per vat. Chevron werd 1,9 procent duurder, ExxonMobil steeg 2,6 procent.

Ook Apple herstelde zich wat van de min op vrijdag, toen het aandeel lager werd gezet vanwege een tegenslag in een juridisch conflict met computerspellenbedrijf Epic Games. Daarin werd bepaald dat Apple geen monopolist was, maar dat de iPhonemaker softwarebedrijven wel de mogelijkheid moest geven om abonnementen en dergelijke buiten de App Store om te verkopen. Apple steeg 0,4 procent.

Alibaba

De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent hoger op 34.869,63 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4468,73 punten. De keuze van beleggers om uit groeiaandelen te stappen zorgde voor een min van 0,1 procent op technologiegraadmeter Nasdaq. Die sloot op 15.105,58 punten.

Chinese bedrijven met een notering in New York reageerden opnieuw sterk op berichten dat China strenger wil gaan optreden tegen te machtige ondernemingen. Het in New York genoteerde Chinese webwinkelconcern Alibaba verloor 1,6 procent. Naar verluidt wil de Chinese overheid betalingsbedrijf Ant Group, onderdeel van Alibaba, opbreken.

Nio

De op Wall Street genoteerde Chinese fabrikant van elektrische auto’s Nio steeg 1,1 procent. China vindt dat er te veel bedrijven zijn in het land die zich bezighouden met de ontwikkeling van elektrische auto’s en elektrisch rijden. Peking wil daarom dat er een consolidatieslag in de markt plaatsvindt zodat bedrijven groter en sterker worden. Tesla won 0,9 procent.

Vaccinbedrijven Moderna, BioNTech en Pfizer gingen tot 6,6 procent omlaag. Experts lieten weten dat de meeste mensen geen derde vaccinatie nodig hebben om beschermd te blijven tegen het coronavirus. Biotechnoloog Leap Therapeutics steeg meer dan 20 procent. Het bedrijf kondigde aan nieuwe resultaten van onderzoek naar zijn kankermedicijn bekend te maken.

De euro was 1,1809 dollar waard. Bij de slotbel in Europa was dat 1,1817 dollar.