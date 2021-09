Onderzoek: vaccinatie maakt verschil in steun voor coronabewijs

Bijna driekwart van de gevaccineerden steunt de invoer van een coronabewijs voor de horeca en culturele instellingen, in tegenstelling tot 3 procent van de ongevaccineerden. Dat meldt EenVandaag maandag in een onderzoek onder bijna 13.000 panelleden, naar aanloop van de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge dinsdag.

Gevaccineerden staan vooral achter het besluit om het bewijs in te voeren in cafés (75 procent), theaters (74 procent) en in bioscopen (73 procent). Voor het invoeren van een coronabewijs voor restaurants is de steun met 69 procent iets minder. Een coronabewijs voor terrassen vindt maar 33 procent een goed idee, ‘de meeste gevaccineerden vinden dat daar iedereen welkom moet zijn, ook als je niet gevaccineerd, hersteld of getest bent’, aldus EenVandaag.

In de persconferentie wordt verwacht dat het kabinet aankondigt dat iedereen van 13 jaar en ouder vanaf 25 september een vaccinatiebewijs of negatieve coronatest moet tonen voor een bezoek aan bijvoorbeeld een café, een concertzaal of theater. Het zal de ongevaccineerden waarschijnlijk niet over de streep trekken toch een prik te laten zetten, slechts 2 procent zegt een vaccin te nemen als de coronabewijzen worden ingevoerd.

Het kabinet maakt naar verwachting ook dinsdag bekend dat de anderhalvemeterregel eind september zal worden afgeschaft. Iets meer dan de helft (58 procent) van de ondervraagden vindt dat een goed idee, omdat iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren. Wel zijn de meeste mensen van plan om ook na 25 september afstand te houden tot vreemden. ‘In de supermarkt weet je niet wie er wel of niet gevaccineerd is’, aldus een ondervraagde.