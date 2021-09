Unmute Us woest: uitgelekte maatregelen zijn nieuw zoethoudertje

De organisatie van Unmute Us is woedend over de uitgelekte maatregelen voor evenementen en festivals. Maandag werd bekend dat meerdaagse evenementen en festivals onder voorwaarden weer mogelijk worden, waaronder een bezetting van 75 procent van het aantal bezoekers. Unmute Us noemt dat ‘een klap in het gezicht van de evenementenbranche’.

‘Ons wordt een nieuw zoethoudertje voorgehouden en het lijkt alsof we nu al blij zouden moeten zijn met het nieuws dat er morgen volgt. Maar dit is het doelbewust torpederen van de evenementenbranche en de creativiteit van de nacht. Het is natuurlijk volstrekt niet realistisch om op stel en sprong rendabel evenementen te organiseren op driekwart van de oorspronkelijke capaciteit’, laat initiatiefnemer van Unmute Us, Jasper Goossen, weten.

Zaterdag hield Unmute Us in tien verschillende steden in het land protestmarsen om aandacht te vragen voor de evenementensector die al een tijd op slot zit. Dat het kabinet hier geen gehoor aan geeft, vindt Goossen ‘onbegrijpelijk’. Volgens de organisatie verandert er met de nieuwe maatregelen ‘bar weinig’.

Verantwoorde manier

Eerder liet ook festivalorganisator ID&T al weten de uitgelekte maatregelen ‘volledig willekeurig’ en ‘onacceptabel’ te vinden. Volgens topman Ritty van Straalen, wiens bedrijf achter festivals als Mysteryland en Awakenings zit, is het enkel gericht op ‘beeldvorming’. ‘En de overheid blijft de evenementensector daarvoor slachtofferen. Evenementen, maar ook nachtclubs, moeten gewoon weer 100 procent open kunnen per 20 september. Wij hebben in verschillende Fieldlabs aangetoond dat we op een verantwoorde manier open kunnen.’

De organisatie van Unmute Us zegt de persconferentie dinsdag af te wachten en deze week weer landelijk overleg te voeren om eventuele vervolgstappen te bepalen.