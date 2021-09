Ambassade in Pakistan helpt tientallen Afghanen op evacuatielijst

De Nederlandse ambassade in Islamabad helpt tientallen mensen die op de evacuatielijst staan van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De verwachting is dat ze spoedig naar Nederland kunnen doorreizen.

Het gaat om ‘enkele Nederlanders met hun Afghaanse familieleden en Afghanen die nauw met Nederland hebben samengewerkt’, meldt het ministerie op de website. Ze worden ondergebracht in hostels in de Pakistaanse hoofdstad.

Het gaat niet om een groep die in een keer samen is gevlucht. Ze zijn de afgelopen maand naar het buurland vertrokken. Volgens het ministerie is ‘een aantal’ over het land naar Pakistan gegaan, een route die de ambassade afraadt omdat de risico’s te groot zouden zijn.

Grensposten

Niet alle evacués zijn Pakistan legaal binnengekomen. Sommigen reisden via gesloten grensposten. Ze moeten daarom nog een gesprek hebben met de Pakistaanse autoriteiten en dat kost tijd, aldus ambassadeur Wouter Plomp.

Bij het ministerie zijn meer dan 21.000 mails binnengekomen van Afghanen die mogelijk in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland. Het aantal mensen waarop deze mails betrekking heeft, is aanzienlijk groter dan het aantal mails zelf, schreef minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) vorige week aan de Kamer.

De Tweede Kamer debatteert woensdag met het kabinet over de situatie in Afghanistan. Voor die tijd zal het ministerie de Kamer de meest recente cijfers over onder meer de evacuatielijsten doen toekomen.