Crypto’s lager na nepnieuws over accepteren litecoin door Walmart

De meeste cryptomunten stonden maandagmiddag op verlies na nepnieuws dat de Amerikaanse winkelketen Walmart litecoin zou gaan accepteren. Met name litecoin steeg hard na dat bericht, tot wel 33 procent, maar ook andere digitale valuta stegen mee. Na enige tijd verwijderde de Litecoin Foundation een Twitter-bericht over de samenwerking en ook Walmart ontkende het nieuws even later.

De winsten van cryptomunten als bitcoin en ethereum doken daarop al snel in de min. Litecoin zelf stond nog lang op een vrij kleine plus. Acceptatie van de elfde digitale valuta qua marktwaarde door een grote speler als Walmart zou een enorme steun in de rug kunnen zijn voor alle cryptomunten.

Het valse nieuwsbericht werd verspreid via de dienst Globe Newswire. Walmart laat weten onderzoek te doen naar het bericht, waar onder meer een citaat stond dat aan Walmarts topman werd toegeschreven. Ook leek het bericht sterk op de persberichten waarmee grote bedrijven nieuws aankondigen.

Het nepnieuws illustreert hoe in de wereld van crypto’s makkelijk geprofiteerd kan worden van nepnieuws. Omdat er geen toezichthouder is, is het ook niet direct duidelijk wat bedrijven kunnen doen om misbruik van hun naam te voorkomen.