Ook D66 en PvdA steunen Nationaal Isolatieprogramma

Nederland telt 2,7 miljoen woningen die slecht geïsoleerd zijn. Met het huidige isolatietempo duurt het volgens de initiatiefnemers tot het jaar 2100 voor alle huizen in ons land goed geïsoleerd zijn. ‘Het Nederlandse isolatiebeleid moet op de schop’, zeggen ze. ‘Het isoleren van woningen moet sneller, slimmer en socialer.’

Woningeigenaren met een smalle beurs kunnen volgens het plan een voucher aanvragen. Het is een van de punten in een manifest met twaalf concrete voorstellen. Andere punten zijn onder meer het opleiden van vakmensen in de isolatiebranche en het instellen van teams die bewoners actief benaderen en ondersteunen. Hoeveel geld er met het landelijke isolatieplan gemoeid is en waar dat geld vandaan komt, is niet bekendgemaakt.

Klimaatmaatregelen

‘In het Klimaatakkoord staat dat in 2050 alle huizen duurzaam moeten zijn’, aldus Tweede Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie. ‘Met dit isolatieplan helpen we uiteindelijk de energierekening en energieconsumptie van gezinnen omlaag te brengen’, aldus zijn collega-Kamerlid Henri Bontenbal (CDA). En Laura Bromet van GroenLinks: ‘Veel mensen zijn bang dat ze de klimaatmaatregelen niet kunnen betalen. Terwijl ze het wel willen. Met dit isolatieplan kan iedereen een energiezuinig en comfortabel huis krijgen.’

Henk Nijboer van de PvdA wil vooral maatregelen om huurders te helpen, die volgens hem vaak in tochtige huizen wonen. ‘Met onwelwillende huurbazen is het dan kwaad kersen eten’, aldus Nijboer. D66-Kamerlid Faissal Boulakjar vindt het Nationaal Isolatieprogramma ‘als een mooi plan klinken’. Hij verwijst naar het verkiezingsprogramma van zijn partij, waarin gepleit wordt voor het verduurzamen van 3 miljoen woningen.

Subsidie

De organisaties en politieke partijen hopen dat het aantal deelnemers de komende tijd toeneemt ‘om met meer kracht het isolatiebeleid te verbeteren’.

Vereniging Eigen Huis (VEH) pleitte voor de zomer al voor een isolatieplan, zoals nu wordt ingevoerd. Het gaat volgens VEH vooral om huizen met energielabel B of lager die zijn gebouwd voor 1995. De helft van de mensen die zo’n huis heeft, liet weten graag te willen isoleren, maar op te zien tegen de hoge kosten, waarvoor pas achteraf subsidie kan worden aangevraagd.