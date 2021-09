Kabinet trekt 13,5 miljoen euro uit voor noodhulp aan Afghanistan

Het kabinet stelt 13,5 miljoen euro extra beschikbaar voor noodhulp aan Afghanistan. Daarvan is 3,5 miljoen bedoeld voor hulp aan Afghanen die naar de buurlanden zijn gevlucht. Daar worden ongeveer vijf miljoen Afghanen opgevangen.

Demissionair minister Tom de Bruijn (Ontwikkelingssamenwerking) maakte de bijdrage bekend tijdens een internationale donorconferentie van de Verenigde Naties voor hulp aan Afghanistan. ‘Het menselijk lijden in het land is groot en groeit. De bevolking heeft nu onze hulp nodig’, aldus de bewindsman.

Eind vorige maand maakte Nederland ook al 10 miljoen euro vrij voor noodhulp aan het land waar de radicaal-islamitische Taliban sinds vorige maand aan de macht zijn. Volgens de VN dreigt een humanitaire crisis in Afghanistan, waar de laatste buitenlandse militairen vorige maand na twintig jaar vertrokken.

Het geld zal in Afghanistan worden besteed aan zaken als schoon drinkwater, voedsel en medische zorg. Maar volgens De Bruijn is er binnenkort ook een actie nodig om geld op te halen voor de gezondheidszorg en onderwijs in Afghanistan.