ID&T: uitgelekte maatregelen zijn willekeurig en onacceptabel

‘Er is inmiddels ‘gelekt’ dat ongeplaceerde indoorevenementen mogen tot 75% van de capaciteit. Dat is een volledig willekeurig gekozen percentage en onacceptabel. Dit is geen duurzame oplossing’, vindt CEO Ritty van Straalen. ‘Alle steun vervalt vooralsnog per 1 oktober terwijl er geen realistisch businessmodel is voor onze branche. Een evenementenorganisator verdient pas geld op de laatste kaarten, niet op de eerste. 75% van de kaarten betekent gewoon verlies draaien.’

Volgens Van Straalen, wiens bedrijf achter festivals als Mysteryland en Awakenings zit, is deze maatregel enkel gericht op ‘beeldvorming’. ‘En de overheid blijft de evenementensector daarvoor slachtofferen. Evenementen, maar ook nachtclubs, moeten gewoon weer 100 procent open kunnen per 20 september. Wij hebben in verschillende Fieldlabs aangetoond dat we op een verantwoorde manier open kunnen.’ De definitieve maatregelen worden dinsdagavond tijdens de persconferentie bekendgemaakt.