Oproep aan Russen om informatie MH17 levert nog niets op

Er is nog geen nieuwe informatie binnengekomen over de bemanning van en de besluitvorming rond de inzet van de raketinstallatie waarmee vlucht MH17 is neergeschoten, zo heeft het Openbaar Ministerie maandag tijdens een zitting bekendgemaakt. ‘We hebben nog steeds geen uitsluitsel over de concrete aanleiding om MH17 neer te schieten.’