Louisiana roept noodtoestand uit in afwachting tropische storm

De Amerikaanse staat Louisiana heeft de noodtoestand uitgeroepen terwijl de tropische storm Nicholas onderweg is naar de staat. Eerder deze maand werd de staat nog getroffen door orkaan Ida. Nicholas brengt naar verwachting zware regenval naar gebieden die hard getroffen zijn door de orkaan. Gouverneur John Bel Edwards van Louisiana vreest dat Nicholas de herstelwerkzaamheden na Ida zal verstoren. Nog altijd zitten ruim 100.000 mensen daar zonder stroom.

In de naastgelegen staat Texas bereiden hulpdiensten zich ook voor op het aankomende noodweer. Langs bijna de hele Texaanse kust is een stormwaarschuwing afgekondigd. De forse regenval die wordt verwacht kan flinke overstromingen gaan veroorzaken in stedelijke gebieden, verwachten meteorologen.

De wind van Nicholas is net te zwak om de storm te kwalificeren als orkaan, maar mogelijk is Nicholas een orkaan geworden tegen de tijd dat hij aan land komt.

Orkaan Ida zorgde twee weken geleden voor veel schade langs de Amerikaanse oostkust. Ruim tachtig mensen kwamen om het leven, honderdduizenden huishoudens en bedrijven kwamen zonder stroom te zitten. Veel mensen hadden ook geen stromend water. In New York City verdronken mensen door overstromingen in bijvoorbeeld kelders.