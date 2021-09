Staatsgreep Guinee zorgt voor hoogste aluminiumprijs in 13 jaar

De prijs voor aluminium steeg maandag naar het hoogste niveau in dertien jaar. Het toch al krappe aanbod van het metaal kreeg een verdere knauw door de militaire staatsgreep in Guinee. Het Afrikaanse land is rijk aan bauxietgesteente, waaruit aluminium wordt vervaardigd.

Al voor de staatsgreep in Guinee stegen de prijzen van aluminium. Sinds januari is de waarde met 40 procent opgelopen als gevolg van het economische herstel uit de coronacrisis, wat zorgde voor een grotere vraag. De prijzen werden ook opgedreven door de oplopende elektriciteitsprijzen in China, waardoor de productie van een aantal gieterijen in de westelijke regio Xinjiang is ingestort. Die regio is goed voor bijna een vijfde van de Chinese productie. China is behalve de grootste aluminiumproducent ter wereld ook de grootste gebruiker van het metaal.

Guinee bezit ‘s werelds grootste voorraden bauxiet, het roodachtige of grijze gesteente waarvan het aluminiumoxide wordt gesmolten tot aluminium. Het metaal wordt veel gebruikt in alledaagse voorwerpen. Het regerende leger van Guinee staat onder toenemende diplomatieke druk nadat speciale troepen onder leiding van luitenant-kolonel Mamady Doumbouya de macht grepen en president Alpha Condé arresteerden.