AkzoNobel in kopgroep groene AEX, Prosus onderaan

De Amsterdamse AEX-index won maandag terrein mede dankzij een koerswinst van AkzoNobel. Het bedrijf achter verfmerken als Sikkens en Flexa liet vorige week al weten zijn prijzen verder te verhogen vanwege de hoge grondstofkosten. Techinvesteerder Prosus kampte met de toenemende reguleringsdrift van Peking in de Chinese techsector en werd lager gezet. De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis in de eurozone zorgde daarbij voor koerswinsten bij de bedrijven die gevoelig zijn voor de economische ontwikkelingen, zoals banken en olieproducenten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 792,74 punten. De MidKap dikte 0,8 procent aan tot 1099,52 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,7 procent.

Naast AkzoNobel (plus 1,2 procent) stonden olie- en gasbedrijf Shell en verzekeraar NN Group in de kopgroep van de AEX, met winsten van rond 1,5 procent. Prosus (min 1,8 procent) sloot de rij na een koersverlies van 2,5 procent voor het Chinese internetbedrijf Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft. ArcelorMittal won 0,6 procent. Het staalconcern heeft een uitbreidingsovereenkomst van omgerekend 677 miljoen euro getekend in Liberia. Het grootste staalbedrijf ter wereld wil de productie van ijzererts in het land verdrievoudigen.

AMG

In de MidKap was metalengroep AMG de grote winnaar met een plus van 7,5 procent. ABN AMRO won 0,3 procent. Volgens Het Financieele Dagblad heeft de bank Goldman Sachs in de arm genomen in zijn zoektocht naar geschikte Europese overnameprooien. Biotechnoloog Galapagos was hekkensluiter met een verlies van 1,5 procent.

AB Foods zakte 3 procent in Londen na tegenvallende verkoopcijfers van kledingketen Primark. Het Britse detailhandelsconcern verhoogde desondanks wel zijn winstverwachting voor het hele jaar. Marks & Spencer daalde dik 1 procent. De Britse warenhuisketen kampt volgens de krant Daily Mail met bevoorradingsproblemen als gevolg van Europese grenscontroles na de brexit en gaat mogelijk winkels sluiten in Frankrijk. In Frankfurt steeg Zooplus bijna 9 procent. Investeerder Hellman & Friedman verhoogde zijn bod op de Duitse dierenwebwinkel van 3 miljard euro naar bijna 3,3 miljard euro.

De euro was 1,1786 dollar waard tegen 1,1830 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 70,35 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 73,53 dollar per vat.