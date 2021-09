Aung San Suu Kyi mist hervatting proces door ziekte

Suu Kyi keerde terug naar huis na een hoorzitting met haar juridische team omdat ze wagenziekte had, vertelde haar advocaat Min Min Soe. ‘Ze heeft de afgelopen twee maanden niet in een auto gezeten. Daarom had ze vandaag last van die kwaal. Ze zei dat ze terug naar huis moest om uit te rusten. We maken ons echt zorgen over haar gezondheid,’ voegde Min Min Soe eraan toe.

Suu Kyi werd in februari van dit jaar afgezet door het leger tijdens een staatsgreep die een massale volksopstand ontketende. Volgens een plaatselijke waarnemingsgroep hebben regeringstroepen sindsdien meer dan duizend burgers gedood. De politica staat onder huisarrest en wordt vervolgd voor allerlei strafbare feiten. Ze riskeert een celstraf van tien jaar.

De pers mag niet aanwezig zijn bij het proces tegen Suu Kyi, die ook wordt beschuldigd van opruiing, het accepteren van illegale betalingen van goud en het schenden van een oude geheimhoudingswet.

De militaire machthebbers hebben de machtsgreep verdedigd door te beweren dat er massale fraude was gepleegd tijdens de verkiezingen van 2020. Die werden Suu Kyi’s Nationale Liga voor Democratie met een grote meerderheid gewonnen.