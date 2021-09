Minister: cultuur krijgt beter coronanieuws dan tot nu toe gelekt

Het kabinet heeft dinsdag beter nieuws te melden voor de cultuursector dan tot nu toe is uitgelekt. Dat heeft demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ingrid van Engelshoven gezegd in Goedemorgen Nederland. Details gaf ze niet.

Van Engelshoven zegt dat er toch weer gekeken is naar de Fieldlabs, de onderzoeken waarbij gekeken is hoe onder meer optredens veilig georganiseerd kunnen worden. Ze is daarover met de evenementensector ‘in heel nauw contact geweest’ om te kijken hoe die lessen gebruikt kunnen worden voor het nieuwe beleid, zo zei ze in het programma op NPO 1. ‘Ik heb goede hoop dat het morgen de goede kant op gaat, ook voor de evenementen.’

Dat het kabinet deze zomer ondanks de Fieldlabs weinig toeliet, had voor een belangrijk deel te maken met de deltavariant van het coronavirus, zei Van Engelshoven vrijdag nog. Wat daarin nu veranderd is en welke plannen het kabinet heeft voor de versoepelingen, lichtte ze in Goedemorgen Nederland niet toe. Bekend is dat er meer met coronatoegangsbewijzen gewerkt zal worden, ook voor bijvoorbeeld theaters.

Zondag is informeel over de maatregelen gesproken in het Catshuis, maar officiële besluiten worden pas dinsdag genomen.