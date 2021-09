China: te veel kleine spelers op markt voor elektrisch rijden

China telt te veel bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van elektrisch rijden. Peking wil daarom dat er een consolidatieslag in de markt plaatsvindt zodat deze zogeheten EV-bedrijven groter en sterker worden.

Door de sector jarenlang te koesteren en te paaien met bijvoorbeeld subsidies is er een wildgroei ontstaan aan bedrijven die zich bezighouden met elektrisch rijden. Sommige van die bedrijven zijn nauwelijks levensvatbaar. De afgelopen jaren zijn er door Peking grote bedragen uitgekeerd aan subsidies om consumenten aan te moedigen een schone auto te kopen.

‘We hebben nu te veel EV-bedrijven op de markt’, zei Xiao Yaqing, de minister van Industrie en Informatietechnologie. ‘De bedrijven zijn meestal klein en verspreid. De rol van de markt moet volledig worden benut en we moedigen fusie- en herstructureringsinspanningen in de EV-sector aan om de marktconcentratie verder te vergroten.’

De Chinese elektrische auto-industrie is de grootste ter wereld met meer dan driehonderd bedrijven. Peking zou nu maatregelen in voorbereiding hebben om de overcapaciteit in de sector te beperken waarbij er nog maar een aantal belangrijke productiecentra overblijven.