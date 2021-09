Damrak lijkt licht hoger te beginnen aan nieuwe week

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt maandag licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsweek. De lagere slotstanden op Wall Street van afgelopen vrijdag zorgen daarbij voor enige koersdruk. Veel aandacht zal deze week uitgaan naar de nieuwste cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten en Europa, die respectievelijk dinsdag en vrijdag op het programma staan. Ondertussen houden beleggers het aantal besmettingen met de Delta-variant van het coronavirus in de gaten, dat wereldwijd hard oploopt.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een winstje van 0,1 procent. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten maandag een gemengd beeld zien. In Tokio eindigde de Nikkei met een plus van 0,2 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds ruim 2 procent kwijt. Vooral de Chinese techbedrijven stonden onder druk door de strengere regelgeving van Peking voor de sector. Webwinkelconcern Alibaba zakte 6 procent. De Britse zakenkrant Financial Times meldde dat Peking betalingsbedrijf Ant Group, onderdeel van Alibaba, wil opbreken en dwingen om een afzonderlijke app voor leningen te creëren. Internetbedrijf Tencent, waarin de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus een groot belang heeft, verloor 3 procent.

Miljardenclaims

Op het Damrak blijven de banken in de belangstelling staan na het bericht over aanstaande miljardenclaims vanwege vermeende misstanden in het verleden. Belangenorganisatie Qollect vindt dat banken en geldverstrekkers miljarden moeten terugbetalen aan consumenten omdat die tientallen jaren te veel aan variabele rente hebben betaald. De club wil dat grootbanken ING, Rabobank en ABN AMRO tussen de 4,2 miljard en 16,7 miljard euro aan compensatie betalen.

Staalconcern ArcelorMittal heeft een uitbreidingsovereenkomst van 800 miljoen dollar, omgerekend 677 miljoen euro, getekend in Liberia. Het grootste staalbedrijf ter wereld wil de productie van ijzererts in het land verdrievoudigen. De productie zal daardoor naar verluidt stijgen tot 15 miljoen ton per jaar. Op termijn zou ArcelorMittal zijn productie in Liberia willen verhogen tot 30 miljoen ton per jaar.

De euro was 1,1790 dollar waard tegen 1,1830 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 70,24 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 73,42 dollar per vat.