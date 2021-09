Biden roept door branden getroffen Californië uit tot rampgebied

Meer dan 6800 grote en kleine bosbranden hebben dit seizoen alleen al in Californië naar schatting bijna 700.000 hectare natuur verwoest. De beschikbare middelen voor bestrijding van de branden, die al bijna een maand woeden zijn volgens de autoriteiten tot een ‘gevaarlijk laag niveau’ gedaald en hebben het uiterste van de brandweerlieden gevraagd.

De branden zijn aangewakkerd door extreem hete en droge omstandigheden die volgens deskundigen symptomatisch zijn voor de klimaatverandering. De branden dit jaar behoren tot de meest verwoestende ooit in de staat die in normale zomers ook regelmatig te kampen heeft met natuurbranden.

‘President Biden heeft verklaard dat er sprake is van een grote ramp in de staat Californië en federale bijstand bevolen in aanvulling op de inspanningen van de staat, de stammen en de lokale overheden in de getroffen gebieden’, aldus het Witte Huis.