Lockdown in Auckland met een week verlengd

De Nieuw-Zeelandse miljoenenstad Auckland blijft in lockdown tot 21 september. Dat heeft premier Jacinda Ardern bekendgemaakt. Een week geleden werden de strenge maatregelen in de rest van het land wel opgeheven, maar volgens de premier is de verlenging in de stad met twee miljoen inwoners noodzakelijk om verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus tegen te gaan.

Ardern benadrukt dat de lockdown heeft geholpen de uitbraak onder controle te krijgen, maar voegde eraan toe dat de klus nog niet is geklaard. ‘De besmettingen vertellen ons dat we meer werk te doen hebben.’ Maandag werden 33 nieuwe Covid-19-gevallen gemeld in Nieuw-Zeeland, allemaal in Auckland dat het epicentrum is van de meest recente uitbraak.

Auckland is al 26 dagen in lockdown, in de rest van het land gelden minder strenge coronaregels. Daar zijn mensen nog steeds verplicht mondmaskers te dragen in openbare binnenruimtes en bijeenkomsten in gebouwen hebben een maximum van vijftig bezoekers.