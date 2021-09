Eerste hoorzitting verwacht in rechtszaak tegen prins Andrew

In New York wordt maandag de eerste hoorzitting verwacht van de rechtszaak die is aangespannen tegen de Britse prins Andrew. De zoon van koningin Elizabeth wordt aangeklaagd door Virginia Giuffre, die verklaarde op 17-jarige leeftijd te zijn misbruikt door de inmiddels 61-jarige prins. Die heeft de beschuldigingen tegengesproken.

Lokale media schreven vorige maand dat de eerste zitting telefonisch zal plaatsvinden. De rechter in Manhattan wil onder meer bijgepraat worden over de pogingen om Andrew te dagvaarden. Die verliepen moeizaam, kon vorige week worden opgemaakt uit Britse media. De prins had zich naar verluidt verschanst op het koninklijke landgoed Balmoral.

Giuffre zegt dat de prins zich tientallen jaren geleden herhaaldelijk aan haar heeft vergrepen. Andrew zou toen te gast zijn geweest bij de omstreden zakenman Jeffrey Epstein. Die werd in 2019 dood aangetroffen in zijn cel nadat hij was beschuldigd van grootschalig misbruik van minderjarige vrouwen. Uit de lijkschouwing kwam naar voren dat hij zichzelf van het leven had beroofd.