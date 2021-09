President Santokhi terug in Suriname, feestelijk onthaal afgelast

President Chan Santokhi is zondagmiddag lokale tijd in Suriname teruggekeerd van zijn zesdaagse werkbezoek aan Nederland. Een geplande feestelijke bijeenkomst en roadshow waarbij het publiek welkom was, zijn niet doorgegaan. Volgens de lokale nieuwssite Starnieuws was er veel kritiek op het onthaal omdat Suriname nog midden in de vierde Covid-golf zit.

De feestelijke bijeenkomst zou in Lelydorp, de woonplaats van Santokhi, zijn. Bij aankomst in zijn woonplaats hield hij toch een korte toespraak voor een kleine groep mensen. Hij zei tevreden te zijn over de behaalde successen van de reis. Hij riep mensen op zich ‘niet te laten afleiden door enkele a-nationalisten’. Wat zijn ontvangst in Nederland betreft zei Santokhi zeer respectvol ontvangen te zijn door de koning van Nederland, premier Mark Rutte, enkele burgemeesters, ziekenhuizen, de haven Rotterdam, Schiphol en de diasporagemeenschap.

Wat Santokhi betreft zijn de doelen van de reis naar het voormalig moederland gehaald. Het belangrijkste doel was het herstel van de relatie die tien jaar onder spanning had gestaan. Dat het binnen een week gelukt is de samenwerkingsrelatie te herstellen en te verbreden is volgens hem het resultaat van gesprekken die hij begin dit jaar al voerde met Rutte.

Op de laatste dagen van het werkbezoek heeft Suriname de toezegging gehad van een jaar lang de levering van medische beschermingsmiddelen zoals handschoenen, schorten, maar ook sneltesten en mogelijk coronavaccins van leveranciers die Suriname nu nog niet heeft.

Santokhi bracht zaterdag een bezoek aan Amsterdam Universitair Medische Centra (AUMC). Afgesproken is dat AUMC en Suriname samen een niertransplantatieprogramma opzetten. Er is al jaren grote behoefte aan niertransplantaties in Suriname. Door de samenwerking zullen de transplantaties voor iedere Surinaamse nierpatiënt mogelijk worden. De operaties zullen uitgevoerd worden in het Sint Vincentius Ziekenhuis in Paramaribo.

AUMC is het grootste niertransplantatiecentrum in Nederland. Er is al veel ervaring met de behandeling van Surinaamse patiënten, zegt de directie van AUMC. ‘Onze organisatie is enthousiast om patiënten te helpen en haar kennis en expertise te delen.’