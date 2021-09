Musea krijgen dit jaar nog geen 10 miljoen bezoeken

De Nederlandse musea verwachten dit jaar te moeten afsluiten met nog geen 10 miljoen bezoeken. De schatting van de Museumvereniging, waarvan meer dan 400 musea lid zijn, is dat er eind december 9,7 miljoen keer een bezoek is gebracht. In 2019, toen er nog geen sprake was van corona en beperkende maatregelen, stond er 33 miljoen keer iemand voor de kassa.

De vereniging roept kabinet en andere belanghebbenden op de musea te blijven steunen, want de eigen inkomsten zijn alleen al in 2020 met 250 miljoen euro gedaald. De 149 miljoen aan noodsteun in dat jaar kon dat gat dus lang niet vullen en het leed is volgens de vereniging ook nog steeds niet geleden. "In het vierde kwartaal lopen musea naar verwachting 65 miljoen euro aan eigen inkomsten mis, en in de eerste helft van 2022 zal dat onder vergelijkbare omstandigheden niet anders zijn. Met extra steun kunnen musea de periode van vraaguitval overbruggen en kan de kwaliteit van het aanbod overeind blijven, waarmee de spreiding van cultuur over alle regio’s gewaarborgd blijft", aldus een woordvoerster.

Ook andere overheden, fondsen en particulieren zijn gevraagd de knip te trekken voor de musea. "Er zijn nieuwe activiteiten nodig om meer publiek te trekken, zoals tijdelijke tentoonstellingen en speciale evenementen, juist ook voor bezoekers uit Nederland. Daarvoor zijn investeringen hard nodig."

De musea bezuinigden zelf vorig jaar 125 miljoen en kregen dus noodsteun, maar ze komen naar eigen zeggen niet uit, onder meer omdat er extra publiek uit Nederland moet worden getrokken om weer op het gewenste niveau te komen. Kleinere musea teerden ook nog eens extra op hun reserves in. Het meeste geld kwam namelijk van het Rijk en veel minder van de gemeenten, terwijl volgens de vereniging "meer dan de helft van de musea de gemeente als hoofdfinancier heeft".

Het aantal museumbezoeken daalde in 2020, toen de coronacrisis losbarstte, al naar 13,2 miljoen. Verplichte sluitingen, beperking van de bezoekersaantallen en het bijna stilvallen van het toerisme uit het buitenland eisten hun tol. De daling van het aantal bezoeken door buitenlanders was in dat eerste coronajaar zelfs 82 procent: van 10 miljoen in 2019 naar 1,8 miljoen in 2020.

De werkgelegenheid in de museumsector daalde vorig jaar met 6800 van de 35.000 mensen, alle soorten verbintenissen meegerekend. Bij personeel in loondienst ging het aantal fte met 470 omlaag. Over dit jaar worden verdere ontslagen verwacht bij ongeveer een derde van de musea.