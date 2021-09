Laschet zet concurrent Scholz onder druk in begin Duits debat

In het zogeheten ‘Triell’, een duel met drie deelnemers, hebben Laschet en Scholz de pijlen vooral op elkaar gericht. De derde politica die deelneemt is Annalena Baerbock van de Groenen. Zij staat iets meer aan de kant van Scholz, de twee politici hebben al aangegeven samen in een coalitie te willen.

Laschet begon met een aanval op Scholz die niet wil uitsluiten dat hij met de uiterst linkse Die Linke gaat regeren. ‘Burgers verdienen te weten of u met hen in zee gaat voor ze op u stemmen.’

Kritiek

Baerbock zei op haar beurt dat ze wil dat Laschet uitsluit dat hij met de populistisch-rechtse partij AfD gaat regeren. Laschet zei dat hij sowieso niet in een coalitie wil met AfD of Die Linke.

De premier van Noordrijn-Westfalen Laschet uitte ook kritiek op Scholz over de inval die recent is gedaan bij zijn ministerie van Financiën. ‘U had toezicht moeten houden, maar deed dat niet. Ook heeft u ons justitieapparaat afgevallen door kritisch te zijn over de inval.’ Scholz diende Laschet van repliek door te zeggen dat hij een verkeerde indruk wekt. De inval was niet gericht tegen zijn ministerie, aldus Scholz, maar tegen een bepaalde onderzoekseenheid.