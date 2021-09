Nog steeds Mobiele Eenheid rond Dam na woonprotest

Rond de Dam in Amsterdam is het zondagavond nog steeds onrustig na het drukbezochte woonprotest. Politieagenten en de ME zijn op de been om de harde kern van de betogers weg te sturen of te arresteren. De ME vormt een linie tussen het paleis en de Nieuwe Kerk.

Volgens een woordvoerster van de gemeente trok het woonprotest zondagmiddag ruim 15.000 deelnemers. Ze trokken van het Westerpark naar de Dam om aandacht te vragen voor de wooncrisis. Door onder meer de stijgende huizenprijzen en groeiende wachtlijsten voor sociale huurwoningen is het voor woningzoekenden steeds moeilijker om een woning te krijgen.

Een harde kern van de betogers is na de protestmars achtergebleven. Ze verplaatsten zich naar de Nieuwezijds Voorburgwal, achter het Paleis op de Dam. Ze roepen ‘Wet of geen wet, kraken gaat door’. De politie zegt al tientallen arrestaties te hebben verricht, waarmee de politie kon voorkomen dat een pand in de Gravenstraat in de buurt van de Dam kon worden gekraakt.

Het woonprotest is het begin van diverse acties die de komende tijd in het hele land staan gepland. Op 17 oktober is er onder de soortgelijke noemer woonopstand een manifestatie in Rotterdam.