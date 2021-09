De regel dat mensen onderling 1,5 meter afstand moeten bewaren, komt per 25 september te vervallen. Vanaf diezelfde datum is voor iedereen van 13 jaar en ouder wel een coronatoegangsbewijs verplicht bij een bezoek aan bijvoorbeeld een café, een concertzaal of theater. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws.