Demonstranten woonprotest gearriveerd op Dam

De deelnemers aan het woonprotest zijn zondagmiddag aangekomen op de Dam in Amsterdam. De betoging begon eerder op de middag in het Westerpark. Nadat het park was volgestroomd, trok de menigte te voet naar het centrum van de stad onder aanvoering van een muziekwagen. Een woordvoerster van de gemeente spreekt voorlopig van ‘vele duizenden demonstranten’.