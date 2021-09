Meer evacuaties Costa del Sol op vijfde dag Spaanse bosbranden

Lokale autoriteiten in de Spaanse regio Andalusië evacueren nog twee dorpen in de Costa del Sol vanwege de al vijf dagen aanhoudende bosbranden. Het gaat om Jubrique en Genalguacil, nabij de onder toeristen populaire badplaats Estepona.

Eerder in de week waren al zo’n duizend mensen in de regio uit hun woonplaats verdreven door de verstikkende rookwolken die door de bosbranden zijn ontstaan. Een hulpverlener kwam om het leven sinds de branden woensdag ontstonden in het laaggebergte Sierra Bermeja.

De regionale brandweerdienst van Andalusië zei zondag dat momenteel 365 brandweerlieden, ondersteund door 41 vliegtuigen en 25 voertuigen, de bosbranden bestrijden. De regionale milieuchef Carmen Crespo zei vrijdag dat de brand mogelijk opzettelijk is aangestoken. Dat laatste wordt nog onderzocht.