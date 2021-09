Werkgevers en vakbond: bezorgd om trage formatie

De politiek in Den Haag moet snel over de inhoud gaan praten om te voorkomen ‘dat volgend jaar een verloren jaar wordt’. Die oproep deed FNV-voorzitter Tuur Elzinga zondag in tv-programma Buitenhof samen met Ingrid Thijssen. De voorvrouw van werkgeversorganisatie VNO-NCW denkt dat de politieke partijen moeten proberen elkaar te begrijpen om zo tot een vergelijk te komen.