Meerdere steden weten niet hoeveel studenten nog een kamer zoeken

In Amsterdam wordt zondag gedemonstreerd tegen het woningtekort. Met name buitenlandse studenten in verschillende steden hebben grote moeite om een kamer te vinden. Niet alle gemeenten weten hoeveel studenten op dit moment zonder vaste verblijfplaats studeren.

Zo geeft de gemeente Maastricht aan zelf niet te weten hoeveel studenten nog geen kamer hebben. Een medewerker van de afdeling studentenhuisvesting van Maastricht University verwijst naar het raadslid Alexander Lurvink. Hij heeft eind augustus een oproep gedaan aan studenten om zich bij hem te melden als ze nog geen woning hebben gevonden. Tot dusver meldden meer dan vierhonderd met name buitenlandse studenten zich bij hem. Hoeveel daarvan inmiddels een huis hebben gevonden weet hij niet. ‘Het is schrikbarend dat de gemeente en de universiteit hier geen zicht op hebben.’

Ook de gemeente Amsterdam zegt geen overzicht te hebben van het aantal studenten dat op dit moment nog geen kamer heeft. De Universiteit van Amsterdam (UvA) laat weten dat het studenten heeft moeten huisvesten in onder meer hostels en een vakantiepark. Ze kunnen daarvoor een maandbedrag een paar maanden blijven.

Noodopvang

Jaarlijks regelt de universiteit zo’n 3000 woonplekken voor buitenlandse studenten. Hoeveel daarvan nu daadwerkelijk in gebruik worden genomen is volgens een woordvoerster lastig te zeggen, omdat studenten zich nog de hele maand september kunnen uitschrijven voor hun studie. Wel heeft de universiteit onlangs nog een extra hostel aan de noodopvang moeten toevoegen, met honderd plekken. ‘Er stonden nog ongeveer zestig mensen op de wachtlijst, dus we verwachten dat iedereen die dat wil nu een kamer heeft.’

Ook de gemeente Rotterdam heeft geen ‘actuele cijfers’ van het aantal studenten dat geen eigen woonruimte heeft. De gemeente Wageningen verwijst naar studentenhuisvester Idealis. Die laat weten tot dusver ‘nog geen paniektelefoontjes’ te hebben ontvangen van studenten die op straat staan.

Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Ama Boahene noemt het ‘verontrustend’ dat sommige gemeenten geen overzicht van de situatie hebben. Zelf heeft de vakbond een ‘housing hotline’ waar buitenlandse studenten problemen met huisvesting kunnen melden. Daar komen wekelijks zo’n vijftig meldingen binnen van studenten die geen woning kunnen vinden.

Groter aantal

De gemeente Eindhoven meldt dat ‘enkele tientallen studenten’ nog geen permanente huisvesting hebben gevonden. ‘Dat aantal is groter dan in voorgaande jaren’, aldus een woordvoerster. Net als in onder meer Utrecht heeft de gemeente een zogenoemd ‘convenant studentenhuisvesting’ opgesteld, waarin staat afgesproken hoe het woningtekort komende jaren moet worden aangepakt. De TU Eindhoven bevestigt dat. Hogeschool Fontys in Eindhoven houdt niet bij hoeveel hbo’ers er nog geen huis hebben gevonden.

Eerder deze week bleek al dat in Enschede zo’n vier- tot vijfhonderd internationale studenten nog geen kamer hebben gevonden. Studenten in Groningen bezetten donderdag het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit om aandacht te vragen voor het tekort aan woningen voor studenten in de stad.