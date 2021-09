Raadslid Den Haag dinsdag voor rechter om antisemitische tweets

Arnoud van Doorn, de fractievoorzitter van de Haagse Partij van de Eenheid, moet dinsdag voor de rechtbank in Den Haag verschijnen. Het OM verdenkt het 55-jarige raadslid van het opruien tot geweld, omdat hij een paar jaar geleden antisemitische tweets heeft verstuurd. Zijn advocaat Anis Boumanjal zegt verbaasd te zijn over de vervolging van zijn cliënt en beroept zich op het recht op vrijheid van meningsuiting.

Op de tenlastelegging van Van Doorn staan drie tweets die het OM schaart onder oproepen tot geweld. Een daarvan verstuurde het tot de islam bekeerde raadslid in mei 2018: ‘Vandaag in Palestina weer tientallen jonge mensen door kogels van de zionistische bezettingsmacht vermoord. Het wordt druk in het paradijs. Moge Allah de zionisten vernietigen’, voorzien van twee emoji’s van een gebalde vuist en vuur. De andere twee tweets uit mei 2018 en januari 2019 zijn Engelstalig en gaan eveneens over de vernietiging van zionisten en de vernietiging van de ‘vijanden van de islam.’

Advocaat Boumanjal: ‘Ik ben oprecht verbaasd dat het OM na zo’n lange tijd nog kiest voor vervolging. Ik gebruik de term politiek proces niet zo snel, maar ik zie werkelijk waar niet het belang voor vervolging van mijn cliënt wegens de tweets van een aantal jaren geleden en die niet tot commotie hebben geleid. Nog daargelaten dat ik vind dat de tweets van Van Doorn niet strafbaar zijn geweest. De vrijheid van meningsuiting gaat nu eenmaal heel ver.’

Oproepen tot geweld

Vooral de kwalificatie oproepen tot geweld vindt Boumanjal te ver gaan. ‘Ik zie het als een overtrokken reactie van het OM. Het laatste woord is aan de rechter en die zal er een oordeel over moeten vellen.’

Van Doorn bekeerde zich in 2013 tot de islam en sloot zich toen aan bij de Partij van de Eenheid. Tot eind 2011 maakte hij deel uit van de PVV-fractie. In 2015 werd hij in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden voor onder meer het lekken van geheime stukken, het verkopen van hennep aan minderjarigen en het bezit van een alarmpistool in huis.