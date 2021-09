Lang applaus voor Laschet op partijdag CSU

De kanselierskandidaat voor de christendemocraten in Duitsland (CDU) Armin Laschet heeft op de partijdag van de Beierse zusterpartij CSU een staande ovatie van ruim acht minuten gekregen na zijn toespraak. Partijleider Markus Söder noemde Laschet de toekomstige bondskanselier.

Söder en Laschet namen het eerder nog tegen elkaar op om de bondskanselierskandidaat van het CDU/CSU te worden. Laschet won en de afgelopen twee dagen deden Söder en andere leiders van het CSU er alles aan om eenheid uit te stralen. Het applaus voor Laschet van de partijleden moet hem een steuntje in de rug geven voor de verkiezingen over twee weken.

In zijn toespraak haalde Laschet een aantal keer uit naar zijn belangrijkste concurrent Olaf Scholz van de sociaaldemocraten (SPD). De premier van Noordrijn-Westfalen zei dat de sociaaldemocraten de laatste decennia altijd de verkeerde beslissingen hebben genomen. Laschet vindt dat de SPD te veel overheidscontrole wil en de belastingen te veel wil verhogen.

Laschet loopt in de peilingen achter op Scholz. Het verschil met Scholz is groter dan de voorsprong die Laschet heeft op de kandidaat van de Groenen, Annalena Baerbock. Zondag is er een televisiedebat tussen de drie kandidaten. Scholz en Baerbock lijken graag met elkaar te gaan regeren, mocht een van hen de verkiezingen winnen.