Partijleider Hoekstra: CDA’ers gunnen elkaar al 10 jaar te weinig ruimte

Partijleider Wopke Hoekstra pleit voor de terugkeer van ‘mildheid en onderling respect’ bij het CDA. ‘Maar dat kan alleen wanneer we in staat zijn, elkaar de ruimte te gunnen. En daar schort het, als ik eerlijk ben, bij ons intern al jaren aan.’ Dat is misschien al meer dan een decennium geleden begonnen, zegt Hoekstra in zijn speech op het congres. ‘In die verbitterde strijd over de gedoogconstructie met de PVV.’

De strijd over samenwerking met de PVV leek eerst tot een gezonde discussie te leiden, totdat iets ‘heel ernstigs’ gebeurde. ‘Men ging de integriteit van elkaars overwegingen in twijfel trekken’, zegt Hoekstra in zijn langverwachte toespraak tegenover een verdeeld partijcongres.

Het CDA probeert zich te herstellen na een crisisjaar, waarin de partij de verkiezingen verloor en Pieter Omtzigt uit het CDA stapte. Leden keken uit naar de speech van Hoekstra omdat er veel onvrede heerst in de partij, en de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar al worden gehouden.

Zeer teleurstellend

Het vertrek van Omtzigt bij het CDA heeft Hoekstra ‘als zeer teleurstellend ervaren’. Het Tweede Kamerlid liet afgelopen week weten dat zijn breuk met de partij definitief is. ‘Al stond én staat de deur voor hem altijd open.’

In de partij wordt te veel over elkaar geroddeld, vooral via de pers, en te weinig mét elkaar, vindt Hoekstra. Het CDA vertelt daarnaast nog niet altijd genoeg een eigen verhaal, ‘vaak uit angst voor gedonder uit eigen kring’.