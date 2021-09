Biden begint aan bezoek rampplekken op twintigste gedenkdag 9/11

De Amerikaanse president Joe Biden is begonnen aan zijn bezoek aan de drie rampplekken van de aanslagen van 11 september 2001. Op die dag kaapten terroristen meerdere passagiersvliegtuigen en vlogen in op het World Trade Center in New York en het Pentagon bij Washington. Een van de vliegtuigen stortte daarnaast neer in het dorp Shanksville. Bijna 3000 mensen kwamen om het leven.

Samen met zijn vrouw Jill is Biden gearriveerd bij een herdenkingsceremonie bij Ground Zero in New York, de plek waar het World Trade Center stond. De ceremonie startte rond 08.45 uur, het moment dat het eerste vliegtuig in een van de torens vloog, met een moment van stilte. Daarna begonnen nabestaanden met het oplezen van de namen van de slachtoffers. Gedurende de dienst worden er in totaal zes momenten van stilte gehouden.

Na de ceremonie gaat het paar naar Shanksville, waar een van de gekaapte vliegtuigen twintig jaar geleden neerstortte toen passagiers de terroristen probeerden te overmeesteren. Als laatste bezoekt Biden het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Kamala Harris

De route die Biden aflegt komt overeen met de route die de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama in 2011, op de tiende herdenkingsdag van 9/11, aflegde. De oud-president riep zaterdagochtend in een verklaring op om de dag van de aanslagen nooit te vergeten en de mensen die zichzelf inzetten voor de veiligheid van anderen nooit als vanzelfsprekend te beschouwen.

Ook de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris en haar echtgenoot Douglas Emhoff zijn zaterdag bij meerdere herdenkingen aanwezig, waaronder die bij het Pentagon.