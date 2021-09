Ministerie zegt niets over nieuwe vluchten vanuit Afghanistan

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil om veiligheidsredenen niets kwijt over eventuele mogelijkheden die commerciële vluchten zouden kunnen bieden voor mensen die proberen vanuit Afghanistan naar Nederland te komen. Vanaf maandag gaat Pakistan International Airlines (PIA) met een Airbus A320 vliegen tussen de hoofdsteden Islamabad en Kabul.

Het is de eerste commerciële vlucht tussen beide landen sinds de Taliban vorige maand de macht grepen in Afghanistan. Na de machtsovername stopte het vliegverkeer eind augustus, maar veel landen konden niet op tijd al hun onderdanen en Afghanen die buitenlanders hebben geholpen, terughalen. Het is nog niet duidelijk hoeveel vluchten PIA gaat uitvoeren. Dat hangt van de vraag af, meldde een woordvoerder.

De afgelopen dagen heeft Qatar Airways twee internationale chartervluchten uitgevoerd om mensen vanuit Kabul naar Doha te brengen. Het waren de eerste grote evacuatievluchten nadat de Amerikanen eind augustus uit Afghanistan waren vertrokken. Op deze vluchten zaten in totaal ook twintig Nederlanders. Maar nog niet iedereen die meewilde kon weg, meldde Buitenlandse Zaken donderdag.

Nederland is nog steeds hard bezig om mensen weg te krijgen die nog in Afghanistan zitten, meldt een woordvoerster zaterdag. Vooraf worden daarover vanwege de gevaarlijke situatie ter plekke geen details bekendgemaakt.