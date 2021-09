Automerk Skoda bouwt 100.000 auto’s minder vanwege chiptekort

‘Het chiptekort doet enorm veel pijn, want de vraag naar onze auto’s is juist heel hoog’, aldus Schäfer. Vorig jaar bouwde Skoda ongeveer 940.000 auto’s. Schäfer denkt dat de situatie rond het chiptekort de komende weken iets zal ontspannen, nu de productie in Maleisië weer toeneemt. Dat land is een belangrijke toeleverancier van chips aan de auto-industrie. Hij hoopt dat volgend jaar verdere verbetering zal optreden.

Moederconcern Volkswagen heeft al geregeld de productie bij fabrieken moeten onderbreken vanwege de chiptekorten. Ook andere autobouwers als Toyota, General Motors (GM), Daimler en Jaguar Land Rover hebben productie moeten stilleggen.