Surinaamse president Santokhi legt krans bij Slavernijmonument

De president van Suriname Chan Santokhi heeft zaterdagochtend een krans bij het Slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam gelegd. De ceremonie werd georganiseerd door Stichting Instituut voor Multiculturele Dienstverlening (SIMUD) en de Surinaamse ambassade.

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) ontving de president. De ceremonie werd geopend met een plengoffer. Dit is een reinigingsritueel met water, dat is bedoeld ‘om de energieën te zuiveren’.

‘Ik heb aangegeven dat de kranslegging echt van symbolische waarde is. Het is een eerbetoon aan de voorouders die nooit die erkenning gehad hebben’, zei NiNsee-voorzitter Linda Nooitmeer in haar welkomstwoord. ‘Dat al hun inspanningen de basis hebben gelegd voor het Suriname dat we nu kennen.’

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst

Daarna speelde de fluitist Ronald Snijders het volkslied van Suriname en volgde een speech van Santokhi, die onder meer aangaf zich in te willen zetten voor mensen die in achterstand leven in het land. Daarna legde hij een krans, samen met minister Ambert Ramdin (Buitenlandse Zaken), minister Kenneth Amoksi (Justitie en Politie) en Rajendre Khargi, ambassadeur van Suriname in Nederland.

Na de kranslegging ondertekent de president, die op werkbezoek is in Nederland, samen met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema nog een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Dit is elf jaar nadat de samenwerking tussen Suriname en Amsterdam werd beëindigd. De president sprak onder meer woensdag met koning Willem-Alexander en demissionair premier Mark Rutte.