Fortnite-maker Epic in beroep tegen uitspraak in Apple-zaak

Epic Games, de maker van het populaire onlinespel Fortnite, gaat in beroep tegen een uitspraak in de slepende zaak tegen techconcern Apple rond de App Store. Apple leed weliswaar een tegenslag in die zaak, maar de rechter bestempelde het bedrijf niet als ‘illegaal monopolist’, zoals Epic wel had geëist.

De rechter besliste dat Apple ontwikkelaars moet toestaan om aankopen te doen buiten de App Store om. Dat raakt direct aan de inkomsten van Apple. Epic vond dat de commissie van maximaal 30 procent die Apple vraagt voor alle verkopen van apps, abonnementen en aankopen via de App Store buitenproportioneel is. Vorig jaar besloot Epic een eigen betalingssysteem aan te zetten in Fortnite, wat tegen de regels van de App Store indruist.

Daarop besloot Apple het spel uit de softwarewinkel te verwijderen. Epic beschuldigde Apple vervolgens van monopolistisch gedrag en sleepte het bedrijf voor de rechter. Die oordeelde echter dat Apple zich niet schuldig heeft gemaakt aan illegaal monopoliegedrag. Epic spreekt dan ook niet van een overwinning en zei in beroep te gaan. ‘Epic zal blijven doorvechten’, schreef topman Tim Sweeney in een tweet.

Winstgevendheid

Volgens Apple is die uitspraak rond monopoliegedrag een grote overwinning voor het bedrijf. Het oordeel betekent echter wel dat er een flinke hap wordt genomen uit de winstgevendheid van de App Store. Volgens analisten brengt de App Store meer dan 20 miljard dollar (17 miljard euro) per jaar binnen met een winstmarge van meer dan 75 procent. Apple is de uitspraak nog aan het bestuderen.

Overigens zeggen analisten ook dat Apple dit verlies zonder grote problemen kan hebben, want naar verwachting komt de totale omzet van de iPhone-fabrikant dit boekjaar uit op meer dan 360 miljard dollar.