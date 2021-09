Salesforce helpt personeel dat weg wil uit Texas om abortuswet

Het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce gaat werknemers en hun families helpen die weg willen uit Texas vanwege de nieuwe en zeer strenge abortuswetgeving in de zuidelijke staat. Salesforce biedt hen hulp bij het verhuizen als zij onzeker zijn of ze voldoende zorg rond zwangerschap en voortplanting kunnen krijgen in Texas.

Sinds vorige week mogen vrouwen in Texas hun zwangerschap na zes weken niet meer laten beëindigen en iedereen kan een vrouw of abortuskliniek aanklagen als die de wet overtreedt. Topman Marc Benioff van Salesforce schreef in een tweet dat zijn bedrijf werknemers en hun families zal ondersteunen bij het vertrek uit Texas. Het bedrijf heeft daar een groot kantoor in de stad Dallas.

Eerder zeiden de taxi-apps Uber en Lyft dat ze juridische kosten voor hun rekening zouden nemen van chauffeurs in Texas die worden aangeklaagd omdat ze zwangere vrouwen naar een abortuskliniek hebben vervoerd. Daarnaast heeft dating-app Bumble een fonds opgericht om vrouwen in Texas die een abortus willen te helpen, aldus nieuwszender CNBC.

De Amerikaanse regering heeft een rechtszaak aangespannen tegen Texas vanwege de abortuswetgeving. Volgens minister van Justitie Merrick Garland is die ongrondwettelijk.