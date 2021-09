Oud-president Jorge Sampaio (81) van Portugal overleden

Voormalig president Jorge Sampaio van Portugal is vrijdag op 81-jarige leeftijd overleden. Sampaio was president van 1996 tot 2006. In 2001 werd de socialist herkozen voor een tweede ambstermijn.

Vanwege Sampaio’s overlijden is een drie dagen durende periode van nationale rouw afgekondigd, die zaterdag begint. Sampaio stief in een ziekenhuis in hoofdstad Lissabon, waar hij al ruim een week werd behandeld voor ademhalingsproblemen. Hij had ook hartproblemen.

In de jaren zestig ageerde Sampaio als studentenleider tegen de dictatuur van president António de Oliveira Salazar. Na zijn studietijd, als jonge advocaat, verdedigde hij Portugezen die wegens hun politieke overtuigingen werden vervolgd door het ‘Estado Novo’-regime van Salazar

Toen het Estado Novo-regime gevallen was na een militaire coup in 1974, vervolgde Sampaio zijn carrière eerst bij de overheid, later in de politiek als lid van de Socialistische Partij van zijn land.