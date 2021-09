Politie lost schoten bij aanhouding in Eindhoven

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere waarschuwingsschoten gelost bij de aanhouding van een man in de binnenstad van Eindhoven. Er zou volgens een politiewoordvoerder niemand gewond zijn geraakt.

Agenten kwamen in actie naar aanleiding van een melding over een bedreiging waarbij mogelijk een vuurwapen zou zijn gebruikt. Er zijn uiteindelijk twee verdachten aangehouden. In de omgeving van het Stadhuisplein wordt met een speurhond nog naar het mogelijke vuurwapen gezocht.