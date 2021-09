Rusland roept Amerikaanse ambassadeur op matje

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaanse ambassadeur in Moskou, John Sullivan, op het matje geroepen. Grote techbedrijven in de Verenigde Staten zouden zich hebben bemoeid met de parlementsverkiezingen van later deze maand, is de klacht.

De Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Riabkov heeft Sullivan verteld ‘onweerlegbaar bewijs’ te hebben dat Amerikaanse digitale bedrijven de Russische wet hebben geschonden in aanloop naar de verkiezingen van volgende week. De ambassadeur kreeg te horen dat deze ‘inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van ons land absoluut ontoelaatbaar is.’

Het ministerie gaf niet aan om wat voor schending het precies gaat. Mogelijk gaat het om de waarschuwing die de Russische media- en internetwaakhond Roskomnadzor vorige week gaf aan Apple en Google over hun weigering de app van de gedetineerde oppositieleider Alexej Navalni uit hun appstore te verwijderen. Zijn organisatie is in juni extremistisch verklaard en verboden. Het regime van president Vladimir Poetin doet er alles aan tegenstanders te dwarsbomen.

Topoverleg

De relatie tussen Moskou en Washington bevindt zich op een dieptepunt. De Russische ambassadeur in Washington, Anatoli Antonov, was vanaf half maart drie maanden weg van zijn post nadat president Joe Biden had beaamd dat president Poetin een moordenaar is. Enige tijd later vertrok ambassadeur Sullivan tijdelijk uit Moskou.

Biden en Poetin hielden in juli in Genève hun eerste topoverleg. Ze spraken toen af dat hun ambassadeurs snel terugkeren naar hun post. Biden drong er bij Poetin op aan dat Russische hackersgroepen die de VS aanvallen worden aangepakt.