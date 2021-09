Juridische tik Apple in zaak tegen Fortnite-maker Epic Games

Techconcern Apple heeft in de rechtszaal een gevoelige nederlaag geleden in de slepende zaak tegen Epic Games, de maker van het populaire spel Fortnite. De rechter besliste dat Apple ontwikkelaars moet toestaan om aankopen te doen buiten de App Store van het bedrijf om. Dat raakt direct aan de inkomsten van Apple.

Epic vindt dat de commissie van maximaal 30 procent die Apple vraagt voor alle verkopen van apps, abonnementen en aankopen via de App Store buitenproportioneel is. Vorig jaar besloot Epic een eigen betalingssysteem aan te zetten in Fortnite, wat tegen de regels van de App Store indruist.

Toen Apple besloot het populaire spel daarom uit de softwarewinkel te verwijderen, beschuldigde Epic Apple van monopolistisch gedrag en sleepte het Apple voor de rechter. Die ging mee in de eis van Epic, maar oordeelde ook dat de gameproducent schuldig is aan contractbreuk en om die reden een schadevergoeding moet betalen. Het oordeel betekent evenwel dat er een flinke hap wordt genomen uit de winstgevendheid van de App Store. Volgens analisten brengt de App Store meer dan 20 miljard dollar (17 miljard euro) per jaar binnen met een winstmarge van meer dan 75 procent.

Gevolg

Het besluit is een grote tegenslag voor ‘s werelds waardevolste bedrijf, dat steeds meer kritiek krijgt en daardoor wereldwijd extra onder de aandacht van wetgevers en regelgevende instanties staat. De verwachting is dat Apple in beroep zal gaan. Daardoor zal de juridische strijd nog minstens een jaar voortslepen. Mogelijk dat de kwestie voor het Amerikaanse hooggerechtshof komt.

Apple maakte onlangs bekend dat het de regels van zijn App Store zal versoepelen voor de meeste ontwikkelaars. Het techbedrijf gaat toestaan dat bedrijven zoals Netflix gebruikers via een link in de app een betaald account kunnen laten aanmaken. Zo kunnen ontwikkelaars de hoge commissie omzeilen die Apple rekent. De versoepeling gaat vanaf begin volgend jaar gelden.