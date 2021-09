Recyclebare wieken moeten massale stort van windmolens voorkomen

Windmolens spelen een cruciale rol bij de overgang naar groene energie. Maar de producenten van de windmolens worden steeds vaker geconfronteerd met hun eigen milieuprobleem en de vraag hoe de molens gerecycled kunnen worden. Wieken van windmolens zijn gemaakt van composiet. Dit materiaal is heel sterk en licht. Dat komt de levensduur ten goede, maar maakt het onmogelijk om ze te recyclen. De mast en fundering bestaan uit cement en metaal en kunnen makkelijker worden hergebruikt.

De eerste windmolens die in Europa geïnstalleerd werden om het gebruik van fossiele energie in te dammen zijn op het einde van hun levensduur. Tienduizenden wieken worden her en der opgestapeld en begraven op stortplaatsen waar het eeuwen zal duren alvorens ze afgebroken zijn. Volgens Siemens Gamesa is de herbruikbare wiek een ‘game changer’. De wieken maken gebruik van een technologie waardoor koolstof- en glasvezels kunnen worden hergebruikt in producten zoals beeldschermen of auto-onderdelen. Het bedrijf verwacht dat de bladen de norm in de sector zullen worden.

Verontreiniging

Wind Europe, een in Brussel gevestigde handelsorganisatie die het gebruik van windenergie in Europa promoot, verwacht dat tegen 2030 zo’n 52.000 wieken per jaar zullen moeten worden verwijderd, tegenover ongeveer 1000 nu. Volgens de organisatie is het nieuwe recyclebare blad van Siemens Gamesa een ‘belangrijke doorbraak’.

Windturbinebladen op zichzelf zijn niet heel giftig. Toch kan het storten ervan, indien verkeerd behandeld, bijdragen tot gevaarlijke milieueffecten, waaronder de verontreiniging van land en waterwegen. De groeiende afvalberg van oude wieken is voor groepen die tegen windturbines zijn een belangrijk argument in hun strijd tegen de molens, die volgens hen ook lawaai maken en het landschap verpesten.

Ondanks de mogelijkheid om wieken te hergebruiken zal het afstorten ervan voorlopig de voorkeursoptie zijn, zo is de verwachting. Gewoonweg omdat dit het goedkoopst is, zegt Eric Waeyenbergh, manager belangenbehartiging bij duurzaam afvalverwerkingsbedrijf Geocycle. Het probleem volgens hem is dat er nog geen verplichting is voor het hergebruik van de wieken.